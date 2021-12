FC Nantes : Ludovic Blas s'est remis en cause, il livre le secret de sa réussite

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Talent précoce, Ludovic Blas a longtemps agacé par sa nonchalance. Mais l'ancien guingampais cartonne cette saison au FC Nantes, avec ses 7 buts en L1, et il explique dans L'Equipe comment il s'est remis en question.

« J'étais suffisant »

« Dans ma façon de jouer j'étais suffisant. On m'a tellement expliqué de faire attention à ma nonchalance. Des fois je regarde des matches et je me dis : ah oui, quand même, j'ai un peu abusé ! » Un défaut que le milieu de 23 ans semble enfin avoir corrigé... « Il y a encore des moments où je ne suis pas à mon top niveau. Mais quand je commence à baisser la tête, je m'encourage tout seul, je me dis que c'est dans ces moments là que je dois montrer que je suis devenu un autre joueur. »