FC Nantes : Ludovic Blas se distingue et rappelle le souvenir d'Emiliano Sala

Techniquement, et ce n'est un secret pour personne, il demeure au-dessus du lot. Il l'a d'ailleurs démontré, une fois encore, pas plus tard qu'hier dimanche, en marquant l'unique but de la rencontre face au FC Lorient. Un intérieur du pied gauche, plein de malice, qui est venu rappeler à quel point Ludovic Blas fait ce qu'il veut avec le ballon lorsqu'il est sur son pied gauche.

Comme le souligne le statisticien Opta, Blas a inscrit son 30e but sous les couleurs du FC Nantes. Pas anodin quand on sait que seul le très regretté Emiliano Sala a fait mieux au 21e siècle avec 42 buts marqués.