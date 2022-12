FC Nantes : Ludovic Blas tient déjà la grande forme

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

S'il a connu un début de saison assez délicat à l'image du FC Nantes et qu'il a sans doute été perturbé par son vrai-faux départ au LOSC en août, Ludovic Blas a mieux fini la première partie du championnat qu'il ne l'a démarré.

Précieux en Ligue Europa où il a été l'un des grands artisans du sursaut nantais contre Qarabag et l'Olympiakos, le natif de Colombes restait sur trois buts et une passe décisive sur les cinq derniers matchs avant la coupure internationale liée au Mondial... Et il faut croire que cet arrêt forcé n'a pas coupé les jambes de l'ancien Guingampais.

Sur son compte Twitter, le FCN a partagé les images de l'entraînement d'hier à la Jonelière... où Ludovic Blas inscrit un but exceptionnel à Alban Lafont depuis l'angle de la surface de réparation. On espère qu'il sera à même de reproduire ce genre de geste en Ligue 1 et face à la Juventus :