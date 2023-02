Angers - FC Nantes : malgré la qualification, Kombouaré n'a pas résolu ses problèmes offensifs

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Comme face à l'OM il y a une semaine, le FC Nantes a vraiment galéré au niveau offensif ce soir à Angers. Comme face à l'OM, sa recrue Joao Victor a été impliqué sur un but encaissé (c.s.c. face aux Phocéens, dégagement de son gardien en pleine tête ayant offert une passe décisive à Sima). Comme face à l'OM, Antoine Kombouaré a joué avec quatre attaquants une bonne partie de la deuxième mi-temps. Mais contrairement à ce qui s'est passé contre Marseille, l'issue a été heureuse pour les Canaris, avec l'égalisation de Mollet à la 86e et la qualification aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 2).

Cependant, le magnifique but de Mollet et l'efficacité de Delort ou Mohamed dans l'exercice du pénalty ne sauraient faire oublier l'animation offensive désastreuse des Canaris. D'ailleurs, Mollet s'en était plaint le week-end dernier à Ajaccio, alors que le score était de 0-0 à la pause. L'ancien Montpelliérain avait regretté le manque de mouvements de ses partenaires d'attaque. Cela s'est encore vérifié ce soir. Ganago, Guessand et Blas sont pleins de bonnes intentions mais ça manque de synchronisation dans leurs déplacements. La fameuse relation indispensable entre les joueurs que vantait Raynald Denoueix en son temps. Antoine Kombouaré a dit que sa priorité, après une première partie de saison difficile, avait été de consolider sa défense. C'est fait. Il serait temps désormais de travailler les automatismes en attaque. Car si c'est passé à Ajaccio et contre Angers, c'est trop limité pour le moment quand le niveau s'élève...