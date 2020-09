FC Nantes : Philippe Mao soutient Christian Gourcuff et recadre Stéphane Ziani

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Philippe Mao a commenté l'actualité chaude du FC Nantes. Il y a quelques jours, Stéphane Ziani, entraîneur des U19 Nationaux, a vivement critiqué la stratégie dictée par Christan Gourcuff chez les Canaris : « La gestion des jeunes par Christian Gourcuff est catastrophique. Les mecs veulent tous se barrer ! »

Le coordinateur sportif des Jaune et Vert a peu goûté à ce règlement de comptes médiatisé : « Un tel dérapage ne doit pas se reproduire. » Puis, Mao a tancé l'attitude de Ziani. « Stéphane n'a pas respecté la hiérarchie. »

Mao soutient pleinement Gourcuff

Dans la suite de son propos, Philippe Mao a tenu à souligner le rôle important de Christian Gourcuff. "Le numéro 1 technique, choisi par le président est Christian Gourcuff, qui a une vraie expérience et un vécu certain à ce poste. Il a toute la confiance de la direction."

Pour finir, il a envoyé un petit tacle à la révolte des éducateurs des Jaune et Vert. "Il revient aussi aux formateurs, dont le projet est intéressant, d'entendre ce que le coach de l'équipe pro peut apporter. Ils ne détiennent pas toutes les vérités." Dans la guerre entre Ziani et Gourcuff, Mao vient d'adouber le second au détriment du premier.