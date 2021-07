FC Nantes : Marcus Coco dévoile les deux grandes leçons tirées de la saison passée

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Au cours de l'entretien qu'il a accordé à France Bleu, Marcus Coco est longuement revenu sur la délicate saison 2021/21, qui a vu le FC Nantes se sauver par l'intermédiaire des barrages et l'ailier mettre beaucoup de temps à retrouver son meilleur niveau après une année passée à l'infirmerie suite à la rupture des ligaments croisés subie en août 2019. Il veut croire que toutes ces péripéties ont permis aux Canaris de tirer des enseignements qu'ils sauront mettre en pratique cette année

"Mentalement, je me mettais beaucoup de pression, tout seul, sur le fait que je devais faire des choses et tout, alors qu'en fait je revenais de blessure. C'est la réalité et ça prend du temps. Je suis un être humain. J'ai besoin de temps, que ce soit dans la tête et même physiquement pour pouvoir retrouver des habitudes. Ce que j'ai vécu me servira pour plus tard, aujourd'hui, je suis plus fort dans la tête, et collectivement nous sommes plus forts. Maintenant, il va falloir utiliser ça comme force pour le début de la saison. L'année dernière nous a servi de leçon, on a appris qu'il fallait se dire les choses et ça va nous resservir dès le premier match, cette saison."