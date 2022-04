FC Nantes : Marcus Coco s'accroche et fait son mea culpa

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

La saison de Marcus Coco au FC Nantes n'est pas brillante. L'ancien guingampais n'a été titularisé qu'à six reprises par Antoine Kombouaré et il n'a inscrit qu'un but. C'était il y a deux semaines, à Marseille (2-3), dans le temps additionnel. Dans Ouest-France, le milieu offensif a fait son mea culpa... « D’un point de vue personnel, ma saison n’est pas assez positive. Après, je reste au service du groupe. Il y a des choix qui sont faits et il faut les respecter. Je suis bien ici, très heureux, quoi qu’il arrive. »

« Ce n'est pas trop tard »

Et à lui d'ajouter... « A moi d'avoir un peu plus de personnalité. Ce n’est pas trop tard, il faut plus que je m’affirme. Ce n’est pas perdu, il me reste des saisons à jouer. Le meilleur reste à venir. »

Laurent HESS

Rédacteur