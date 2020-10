FC Nantes : mauvaise période, folie, risques... Le discours incisif d'Alban Lafont

Sur la période actuelle

« On est en train de vivre un moment un peu compliqué, c'est aussi dû au calendrier, mais il ne faut pas s'arrêter à ça si on veut être ambitieux ».

Sur le jeu des Canaris

« On ne montre un beau visage que par séquences, il faut qu'on arrive à gagner en régularité et ça passe par les entraînements où il faut être bons pour ensuite montrer des choses en match. Il manque un peu de folie, de temps ne temps, il faut prendre des risques. Si on veut marquer des buts et développer un beau jeu, il faut en prendre ».

Sur Nice, premier tournant de la saison

« On arrive à un tournant de la saison. Maintenant, les écarts peuvent se creuser, donc oui, c'est un déplacement charnière. Il est important de faire un bon match pour ne pas se faire décrocher ».

Sur l'éclosion de Randal Kolo Muani

« Je ne suis pas surpris par Randal Kolo Muani car il a montré de belles choses pendant la préparation. Il a beaucoup de talent et son prêt en National lui a fait du bien, il arrive avec sa fraîcheur ».

Retranscription : compte Twitter de France Bleu Loire-Océan.