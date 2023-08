FC Nantes : Ménès casse une idée reçue sur Kita et met son grain de sel sur le cas Aristouy

Interrogé par des supporters sur la situation du FC Nantes, Pierre Ménès a rétabli quelques vérités sur sa chaîne Youtube. S'il y a bien une réflexion qui l'agace autour des Canaris, c'est d'entendre que Waldemar Kita rechigne à mettre la main au porte-feuille pour renforcer l'équipe :

« Dieu sait qu'on peut faire beaucoup de reproches à Waldemar Kita mais pas l'accuser de pingrerie. Cela fait maintenant plus de dix ans qu'il met de l'argent à fond perdus dans le FC Nantes. Alors est-ce qu'il le dépense mal ? Pour moi, c'est une évidence ! Qu'il fasse des choix pourris s'en est une autre ? Mais l'accuser de pingrerie non, on ne peut pas... »