RC Strasbourg - FC Nantes (1-2) : mental, maintien, certitudes, les mots forts de Castelletto

Une victoire cruciale. Qui, sait-on jamais, pourrait faire date dans la saison du FC Nantes. Les Canaris, grâce à leur victoire à Strasbourg, sont passés devant Nîmes et occupent la position de barragiste. Enoprme soulagement dans les rangs nantais avec, au terme de la victoire face au RC Strasbourg, les mots forts du défenseur Jean-Charles Castelletto.

"Cette victoire fait vraiment du bien. On a gagné au mental, de toute façon, pour nous, c'était trois points ou rien. Ça va indéniablement nous faire du bien, beaucoup de bien. On croit plus que jamais au maintien en Ligue 1, on regarde d'ailleurs au-dessus de nous. Avec cette victoire, on revient d'ores et déjà sur le Nîmes Olympique. On ne lâche rien et on va tout faire pour recoller. On ne va pas descendre en fin de saison."

Prochains matches pour les Canaris, un déplacement à Brest le week-end prochain et la réception des Girondins de Bordeaux dans quinze jours.