FC Nantes - Mercato : coup dur pour Lafont, il aurait dû jouer à l’OM !

Il sera intéressant de suivre la prestation d’Alban Lafont contre l’OL, ce soir au Groupama Stadium en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (21h). Dans quel état d’esprit se trouvera le gardien du FC Nantes au lendemain de son absence dans la liste de Didier Deschamps ?

« Brice Samba passé devant Alban Lafont en 6 mois. Le jeu au pied aura fait la diff. Lafont paie la sale saison nantaise malheureusement. Dur pour lui », assure Emmanuel Merceron sur son compte Twitter. L’insider bien informé sur le FC Nantes ne croit pas si bien dire.

Le prophète du ballon rond a des informations « en off » qui devraient frustrer encore plus le gardien du FC Nantes : « Si Lafont faisait exactement les mêmes performances qu’actuellement avec le FCN, mais en jouant à l’OM ou à Monaco, ce soir il serait dans la liste EDF. »

On me le dit en off, je décide de le poster ici :

"Si Lafont faisait exactement les mêmes performances qu'actuellement avec le FCN, mais en jouant à l'OM ou à Monaco, ce soir il serait dans la liste EDF."

