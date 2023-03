FC Nantes - Mercato : déjà des garanties pour Kombouaré ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Deux ans après son arrivée à la tête du FC Nantes, Antoine Kombouaré arrive en fin de contrat en juin et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. On l’a déjà dit : le mois à venir, avec un possible maintien et une qualification en finale de la Coupe de France, sera décisif dans la prise de décision.

En attendant, les spéculations vont bon train autour du FC Nantes. Le Prophète du ballon rond, bien renseigné sur les coulisses de la Maison Jaune, a apporté un nouvel élément dans ce dossier épineux : les bonnes relations du technicien kanak avec Franck Kita.

« Franck Kita apprécie beaucoup Antoine Kombouaré et lui a donné des gages de confiance au mercato d'hiver, révèle le compte Twitter. Il y aura forcément des discussions en fin de saison ou dès que le maintien sera acquis mais entre les deux hommes, ça se passe bien. »