FC Nantes : Domenech a flashé sur un attaquant du centre de formation !

L’information est tellement rare qu’elle mérite d’être signalée : le FC Nantes est resté muet au mercato hivernal. Adam Ounas a pourtant été proposé. « J’ai dit non, je n’en avais pas besoin, je ne voulais pas de ce profil-là, a expliqué hier Raymond Domenech. Je ne voulais pas d’un truc, comme ça, un mec qu’on ne connaît pas, qui vient d’on ne sait où. J’ai le téléphone rempli d’appels d’agents qui ont le meilleur joueur du monde qui ne joue pas en ce moment parce qu’il est fâché avec son entraîneur mais qui va s’épanouir à Nantes. On est là avec ce groupe-là, c’est avec ce groupe qu’on va se maintenir. »

Le jeune Merlin bientôt promu au FC Nantes ?

L’entraîneur des Canaris a décliné plusieurs autres pistes qui ne lui convenaient pas et a obtenu gain de cause, ce qui n’est pas arrivé à beaucoup de ses prédécesseurs. « J’ai fait faire des économies à Waldemar Kita », a ironisé ce même Domenech devant les médias. Ce soir, il intègre pour la première fois l’énigmatique Anthony Limbombe à son groupe et ce n’est sans doute pas la dernière surprise qu’il prépare. D’après L’Équipe, l’ancien sélectionneur des Bleus devrait en effet très vite promouvoir un jeune du centre de formation : Quentin Merlin. L’intéressé a 18 ans et évolue au poste d’avant-centre, où le FC Nantes a quelques carences ces derniers mois...