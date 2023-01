FC Nantes : Kombouaré privé de deux recrues contre la Juventus, elles sont identifiées !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Contre la Juventus Turin, le FC Nantes devra choisir trois noms parmi les cinq recrues qui peuvent intégrer la liste des joueurs inscrits en Ligue Europa : le règlement de l’UEFA permet en effet l’inscription de trois nouveaux joueurs. Ni plus ni moins.

D’ici au 2 février à minuit, le staff d’Antoine Kombouaré doit donc trancher entre cinq hommes : Fabien Centonze, Andy Delort, Florent Mollet, Joao Victor et Jaouen Hadjam. « Je sais quels sont les joueurs sur la liste pour la Coupe d’Europe. On attend le 2 février, on ne sait jamais. Si on inscrit les joueurs maintenant et qu’on a une blessure grave, j’aurai l’air idiot », a réagi le Kanak hier en conférence de presse.

Selon L’Équipe, les trois élus seront très vraisemblablement les trois premiers. Parce qu’ils apportent des garanties, au moins au niveau de l’expérience. Et parce qu’ils ont aussi signé au FC Nantes pour cette double confrontation face à la Juventus Turin qui occupe tous les esprits.