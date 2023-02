FC Nantes – Mercato : l’avenir de Kombouaré est toujours incertain !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Arrivé en février 2021 au FC Nantes, Antoine Kombouaré a remis les Canaris sur le bon chemin. Après les avoir sauvés de la relégation, il a remporté une Coupe de France avec le club de la Loire-Atlantique la saison dernière.

Ce dimanche, à l’occasion de Nantes – Lorient, Olivier Tallaron, le journaliste de Canal Plus, a donné des nouvelles de l’avenir du technicien français. Et a affirmé que Waldemar Kita et Antoine Kombouaré ne discutaient pas pour l’instant d’une prolongation de contrat. Pour rappel, le bail du coach nantais se termine en juin prochain.

Affaire à suivre !