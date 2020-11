FC Nantes - Mercato : la direction prive bien Christian Gourcuff d'un joueur

Samedi dernier, pour la réception du PSG (0-3), Christian Gourcuff a été privé de l'intégralité de sa défense, Nicolas Pallois étant suspendu, Andrei Girotto, Fabio et Sébastien Corchia atteints de la Covid-19. Pour affronter le vice-champion d'Europe, l'entraîneur du FC Nantes aurait certainement aimé pouvoir titulariser Batista Mendy (20 ans), l'une des plus belles promesses de la Jonelière. Mais, comme l'ont expliqué les journalistes du podcast "Sans contrôle", sa direction le lui interdit…

"La gestion de son cas est désolante"

« Déjà, les négociations ont démarré tardivement, car cela s’est produit un peu avant l’été, et timidement. Forcément, cela a envoyé un mauvais signal au joueur. Pourtant, Christian Gourcuff avait loué sa préparation. Mais il y a eu un petit signe lors du dernier match amical, contre Le Havre. Alors qu’il y a déjà pas mal de cas de Covid au sein de l’effectif du FCN, Gourcuff préfère aligner Matussami en 10 pour éviter de faire monter Louza et donc de faire jouer Mendy à sa place. C’était pourtant à La Baule, chez lui, devant ses proches. A ce moment-là, il comprend qu’il n’est pas une alternative crédible à l’entame du championnat. »

« La porte de l’équipe première est définitivement pour Batista, qui a donc décidé de ne pas donner suite à la proposition de prolongation. Son contrat se terminant en juin prochain, il peut s’engager où il veut à partir du 1er janvier. Et il possède une belle cote sur le marché des transferts. Il a eu une progression linéaire, il a compté beaucoup de matches avec la réserve, le club comptait beaucoup sur lui, il ne lui manquait plus grand-chose. La gestion de son cas est désolante et dit beaucoup de choses sur le club. La direction, via Philippe Mao, a clairement dit à Christian Gourcuff qu’il ne fallait pas le faire jouer car il ne veut pas prolonger. »