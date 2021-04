FC Nantes - Mercato : la prédiction calamiteuse des Kita cet été

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

19e de L1, le FC Nantes jouera très gros ce week-end à Strasbourg. Les Canaris n'ont plus que 5 matches pour éviter la catastrophe que représenterait une relégation en L2. Un scénario que n'ont manifestement pas prédit les dirigeants nantais à en croire Emmanuel Merceron, ancien membre du club, qui a posté ce message sur Twitter : « Les dirigeants du #FCNantes qui disaient en off cet été "pas besoin de dépenser, on finit ventre mou tranquille avec cet effectif ». Un effectif que Waldemar et Franck Kita n'ont pas suffisamment renforcé. Avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui...