FC Nantes - Mercato : Laurent Blanc a donné sa réponse à Waldemar Kita

Comme vous le savez, bien entendu, le FC Nantes a officiellement remercié son désormais ancien entraîneur, Christian Gourcuff. Ce qui était prévisible et notamment depuis dimanche dernier avec la lourde défaite contre le RC Strasbourg (0-4). Gourcuff out, l'intérim est désormais assuré par Patrick Collot qui, souvenez-vous, avait déjà été sur le devant de la scène entre le départ de Vahid Halilhodzic et l'arrivée de Gourcuff, au mois d'août 2019.

La liste des possibles successeurs de Gourcuff est longue. On le sait. Seule certitude, elle ne comportait plus le nom de Laurent Blanc. En effet, et selon 20 Minutes Nantes, "Blanc aurait pris quelques renseignements auprès d’anciens salariés du club nantais. Lesquels ne l’auraient pas incité à un se lancer dans ce challenge et à mettre les pieds dans un contexte très compliqué. Il a donc décliné l’offre nantaise. Par ailleurs, pour justifier son refus, il aurait fait savoir aux dirigeants nantais qu’il ne se voyait prendre les rênes d’une formation en cours de saison."

La suite au prochaine épisode. Et à la prochaine rumeur...