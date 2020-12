FC Nantes – Mercato : les supporters envoient un message déprimant à une recrue estivale !

Ces dernières saisons, le FC Nantes n'a pas eu beaucoup de garanties sur lesquelles se reposer. Mais la charnière centrale semblait en être une. Le duo Pallois – Girotto a réalisé une bonne saison dernière, ce qui n'a pas empêché Christian Gourcuff de leur amener de la concurrence.

Cet été, Jean-Charles Castelletto est arrivé libre de Brest apportant un peu plus de poids à ce secteur de jeu. Mais Christian Gourcuff a mis du temps à lui faire confiance. Le défenseur camerounais reste néamoins sur deux titularisations face à Metz puis l'OM. Problème, ses performances n'ont pas franchement donné satisfaction.

Seulement 15% veulent Castelletto sur le terrain

Au point que les supporters nantais affichent clairement un déficit de confiance à son sujet. Interrogés par le compte Podcast Nantes, plus de 700 supporters des Canaris votent en grande majorité pour une charnière Pallois – Girotto. Et si une solution alternative doit être trouvé, les supporters du FC Nantes miseraient beaucoup plus sur l'émergence de Thomas Basila plutôt qu'un Castelletto, plébiscité à moins de 15%. Pas franchement bon pour la confiance...