FC Nantes - Mercato : on en sait beaucoup plus sur les dossiers Honorat, Yazici et Baldé

Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes n’a pas l’intention de connaître les mêmes difficultés sportives que lors de saison écoulée et entend mener un recrutement en profondeur dès ce mercato estival, sans attendre des rectifications potentielles cet hiver. Dans le sens des arrivées, le secteur offensif est ainsi une cible prioritaire de Pierre Aristouy mais des refus sont à prévoir. Selon L’Équipe, Franck Honorat (Brest, 26 ans) semble en effet privilégier l’Allemagne et la barre est trop haute (10 M€) pour Mama Baldé (Troyes, 27 ans).

Le LOSC prêt à lâcher Yazici contre 2 M€

La CAN (13 janvier-11 février en Côte d’Ivoire) entre aussi dans la réflexion dans ce mercato, car six joueurs sont déjà concernés (Simon, Castelletto, Hadjam, Moutoussamy, Mohamed, Ganago). Quant à la piste Yusuf Yazici (26 ans, 2024), auquel pensait déjà le FC Nantes en août 2022 pour succéder à Ludovic Blas, elle est bel et bien à l’étude. Le LOSC pourrait céder le milieu offensif international turc, prêté la saison passée à Trabzonspor, pour 2 millions d’euros.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du mardi 4 juillet 2023 pic.twitter.com/kiXcBBy4Px — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2023

