FC Nantes - Mercato : Sébastien Corchia aura-t-il besoin de temps ?

C'est assurément une bonne pioche du FC Nantes. Récente puisque Sébastien Corchia a rejoint les Canaris dans les derniers instants du mercato. Pour Christian Gourcuff, l'entraîneur, il s'agit d'un renfort expérimenté et talentueux, déjà passé par de grands clubs européens (Benfica, FC Séville) et l'équipe de France.

Demeure toutefois une question : Corchia va-t-il avoir besoin de temps pour retrouver son niveau alors que les Canaris affrontent Brest (18 octobre) puis Lens (25 octobre) au cours des trois prochaines semaines ? Probable. Le joueur, en effet, n'a pas disputé la moindre rencontre depuis le mois de décembre dernier. Comme il l'a confié lors de son point-presse.

"Je n’ai pas disputé de match depuis décembre, suite à une blessure au niveau du ménisque. J’ai préféré le suturer plutôt que l’enlever et ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais aujourd’hui je suis bien et depuis trois mois, je m’entraînais avec Séville. Maintenant, je veux regarder vers l’avant et oublier les petits pépins du passé. Je suis prêt à tout donner pour mon Club. Je m’estime également apte à un jouer un match de haut niveau(...)Maintenant, il faut retrouver le rythme d’un match mais je me suis entraîné très dur ces derniers mois et je suis impatient de jouer des rencontres, retrouver la compétition et faire mes premiers pas à La Beaujoire."