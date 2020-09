FC Nantes - Mercato : un ancien Canari bientôt aux côtés de Messi ?

Manchester City ou Barcelone. Oui, Lionel Messi jouera dans l'un de ces deux clubs la saison prochaine. Mais Diego Carlos aussi. A moins que ce ne soit le Bayern Munich. La seule certitude, c'est que le défenseur central brésilien, qui a joué au FC Nantes de 2016 à 2019, est courtisé par les plus grands clubs du continent. Et qu'il ne quittera le FC Séville qu'en échange d'une indemnité de 75 M€.

Une somme énorme quand on sait que les Canaris n'ont perçu "que" 15 M€ pour ce joueur qu'ils avaient recruté à Estoril-Praia il y a quatre ans. Après une seule année en Andalousie, Diego Carlos, vainqueur de l'Europa League 2020, se sent prêt à monter encore plus haut, comme il l'a expliqué au site Globo Esporte.

"Tout suit son chemin"

"Tout se passe très bien, je suis très heureux de la saison que j'ai faite. Tous les objectifs du club ont été atteints, les miens aussi. Débuter, rester titulaire, jouer autant de matches et soulever un titre, c'est formidable. Je suis très content. Pour un départ, je suis tranquille, tout suit son chemin. Il y a beaucoup de rumeurs, rien de concret. Je suis totalement concentré sur Séville. Je parle toujours avec mes agents pour leur dire de ne rien me dire sur les négociations. Il ne m'informent que des choses bien engagées, je ne sais pas si cela sera à Séville ou un autre club."

"Je me concentre uniquement sur Séville, jusqu'à ce qu'on se parle si offre apparaît. J'ai dit, en cas de départ de Séville, que mon objectif serait d'aller plus haut et Séville est un géant. Je remercie le club pour tout ce qu'il a fait pour moi, de m'avoir fait jouer, pour ce titre qu'on a su gagner. Cela va m'ouvrir beaucoup de portes, mais je veux que les choses soient claires, pas de rumeurs."