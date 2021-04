FC Nantes - Mercato : un coup de balai s’organise, Bayat à la manoeuvre avec des mercenaires ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes patauge et ne semble plus avoir la solution pour se sortir du piège tendu en Ligue 2 en fin de saison. La nomination d’Antoine Kombouaré avait pourtant laissé quelques espoirs en vue du maintien mais force est de constater que le bilan est encore négatif. Pire, le Kanak est sorti du cadre dimanche après la défaite contre l’OGC Nice en frappant dans un sac et en s’emportant contre Nicolas Pallois. Abdoulaye Touré a dû intervenir pour calmer les esprits mais le mal est fait.

Dans son édition du jour, L’Équipe laisse entendre que cette péripétie ne va pas calmer les envies des Canaris d’aller voir ailleurs au mercato. « Bon nombre de joueurs savent que leur avenir n’est plus à Nantes, quoi qu’il arrive, compte tenu d’un projet sportif des plus flous, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. La résignation guette chez des joueurs qui imaginent, quoi qu’il arrive, leur avenir ailleurs. »

Bayat déjà au travail pour le mercato ?

Dans cette opération dégraissage qui s’annonce, Mogi Bayat ne devrait pas être très loin. « Les agents commencent certainement à trouver des portes de sortie, et Bayat des mercenaires pour les remplacer ? », avait déjà prophétisé Maxime Thomas jeudi dernier. Les faits lui donneront-ils raison ?