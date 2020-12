FC Nantes - Mercato : un dossier estampillé Mogi Bayat a été fatal à Gourcuff

L’histoire d’amour est donc bel et bien terminée entre Christian Gourcuff et Waldemar Kita. Il y a peu, l’entourage d’un cadre du FC Nantes nous susurrait que le technicien breton commençait à poser question en interne sur ses capacités de coaching. Les doutes étaient bien fondées et les Canaris devront faire avec Patrick Collot jusqu’en janvier 2021.

Gourcuff a accepté Emond... pour ne pas le faire jouer !

En attendant, il convient de comprendre les dessous du départ de Gourcuff, du moins les raisons profondes qui ont précipité son départ en plus de son management douteux. L’Équipe situe le point de départ de sa chute il y a tout juste un an, lorsqu’il lui a été demandé de chapeauter tout le secteur sportif, des pros à la formation. Là dessus, le mercato où l’omnipotent Mogi Bayat lui a imposé le choix Renaud Emond (29 ans) lui a été fatal même s’il avait fini par donner son feu vert... sans jamais en faire un titulaire de premier choix.

« Gourcuff n’avait pas assez de poids ou d’envie pour critiquer ou améliorer le fonctionnement du club, au risque de froisser son président, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Il savait comment le club marchait ou était influencé sur le mercato par Mogi Bayat, mais il se disait qu’ailleurs d’autres clubs avaient aussi des agents préférentiels, et il voulait composer avec, acceptant par exemple l’arrivée en janvier de l’attaquant belge Renaud Emond, au rendement limité. Il n’a pas trouvé dans son management des réponses sur le terrain, puisque le découragement l’a emporté. »