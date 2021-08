FC Nantes - Mercato : une recrue phare de l’OL envoie un bon signal à Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

L’OL a des chances de ne pas être au grand complet demain pour affronter les Canaris. Il n’est en effet pas du tout certain que Xherdan Shaqiri soit du voyage à Nantes. Hier, l’international suisse et néo-Lyonnais lui-même a estimé en conférence de presse que c’était « un peu tôt » pour faire ses grands débuts sous le maillot des Gones.

Le verdict tombera ce soir, après l’entraînement, alors que l’OL n’a ni blessé ni suspendu et que le défenseur belge Jason Denayer, remis du Covid-19, pourrait retrouver sa place de titulaire pour la première fois de la saison.

Si Shaqiri devait être absent à la Beaujoire, ce serait une excellente nouvelle pour Antoine Kombouaré. Hier, devant les médias, le coach du FC Nantes a déjà alerté son équipe sur le fait de particulièrement bien défendre face à l’OL et son armada offensive...

Le président @JM_Aulas sur le mercato : "Je veux tirer un coup de chapeau à Vincent Ponsot et @Juninhope08 pour ces deux arrivées. On a plein de raisons de penser qu'on est sur la bonne voie. On se donne les moyens d'atteindre nos objectifs et de progresser."