FC Nantes : Merlin affiche les ambitions des Canaris face à l'OM

Un choc, un de plus pour les supporters du FC Nantes. Après l'AS Monaco, c'est donc l'OM qui va se présenter au stade de la Beaujoire vendredi prochain. Et toujours la même obligation pour Quentin Merlin et ses partenaires : prendre des points afin de sortir d'une zone déjà rouge.

Il faut pourtant croire que le match nul face à Monaco a donné au groupe d'Aristouy une certaine confiance. "Contre l'ASM, c’est frustrant car la victoire nous tendait les bras. Mais il faut continuer comme ça pour aller chercher une victoire face à l’OM." Les Marseillais sont prévenus.

Quentin Merlin #FCNantes 🟡🟢



« Ça fait énormément de bien d’ouvrir le compteur point ce soir, surtout face à une équipe forte comme Monaco »

« C’est frustrant car la victoire nous tendait les bras. Mais il faut continuer comme ça pour aller chercher une victoire face à l’OM » pic.twitter.com/V0EsoN0Png — Simon Reungoat (@SimonReungoat) August 25, 2023

