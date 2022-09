FC Nantes : Messi confirme, un crack attend les Canaris à Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Fais assez rare pour être signalé : Antoine Kombouaré peut compter sur un effectif au complet ou presque pour le déplacement à Lorient (15h). « C’est la première fois que je me retrouve avec un banc avec (Jean-Charles) Castelletto, (Moses) Simon, (Sébastien) Corchia, (Moussa) Sissoko et Fabio. Ça me donne beaucoup de possibilités, c’est ce qui nous manquait », a-t-il souri en conférence de presse.

Problème : le FC Lorient n’est pas déplumé non plus et peut s’appuyer sur un meilleur début de saison en championnat pour s’avancer comme le favori de la rencontre. Dans ses rangs, plusieurs joueur brillent sous la houlette de Régis le bris; dont un tout particulièrement : Enzo Le Fée.

En relayeur ou en meneur, le milieu de 22 ans joue un rôle central dans le jeu des Merlus mais aussi pour fixer l’adversaire. Selon Opta, il est le joueur de L1 qui, avant cette journée, a remporté le plus de duels au sol en L1 (48), devant le Troyen Rominigue Kouamé (47) et le Parisien Lionel Messi (43). Ça suffit à placer le personnage.