FC Nantes : Metz est encore lourdement amoindri mais récupère une arme contre les Canaris

Ce dimanche (15 heures), le FC Nantes aspire à continuer sur sa bonne dynamique à l'occasion de son déplacement à Metz. S'il doit composer avec quelques tracas dans son effectif avec l'absence de Jean-Kévin Augustin notamment, Antoine Kombouaré est quand même beaucoup mieux loti que son homologue Frédéric Antonetti.

Metz affaibli défensivement, renforcé offensivement

Déjà très remonté contre la LFP et lourdement suspendu, le technicien corse doit aussi composer avec une cascade d'absents. Comptant parmi les latéraux les plus efficaces de L1 (4 buts), Fabien Centonze est toujours sur le flanc, touché à la cuisse. Jean-Armel Kana-Biyik et Habib Maïga sont eux aussi à l'infirmerie. Tout comme les blessés de longue date Matthieu Udol et Manuel Cabit. Pour ne rien arranger, Boubacar Traoré est suspendu.

Dans ce flot de mauvaises nouvelles, Frédéric Antonetti peut quand même compter sur un retour de poids pour relancer un secteur offensif en souffrance : celui de Nicolas De Préville. L'ancien Rémois, Lillois et Bordelais, qui a manqué les cinq derniers matchs de son club, est enfin remis de son souci au mollet. Suffisant pour casser la belle dynamique des Canaris ?