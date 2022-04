FC Nantes : Mickaël Landreau prêt à redevenir entraîneur à l'avenir ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

S'il est actuellement le visage du Collectif Nantais aux côtés de Philippe Plantive (Proginov) et donne toute son énergie au dossier de rachat du FC Nantes, Mickaël Landreau n'est pas fermé à un futur sur les bancs de touche.

Deux ans et demi à disposition du Collectif Nantais et ensuite ...

Dans un entretien au site Soccer Populaire, l'ancien gardien de but des Bleus a reconnu avoir apprécié son passage au FC Lorient en qualité de coach numéro 1 : « J’ai vraiment adoré entraîner, créer mon staff, partager avec eux et les éducateurs, le directeur du centre de formation. J’ai vraiment adoré construire le projet avec les joueurs mettre en place des choses, structurer le projet. Je me suis vraiment éclaté ».

Ne se fermant aucune porte pour l'avenir, Mickaël Landreau a cependant répété qu'il avait mis sa carrière en pause pour le bien du projet qu'il porte : « Est-ce que j'ai abonné l'idée d'entraîner un jour ? Non, mais aujourd’hui, je me suis engagé à être exclusivement à la disposition du Collectif Nantais pendant deux ans et demi. C’est pour cela que j’ai refusé toutes les offres ».

Mickaël Landreau🎤"Je me suis engagé à être exclusivement à la disposition du Collectif Nantais pendant deux ans et demi".

