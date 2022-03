FC Nantes : Mogi Bayat n'était pas le seul à murmurer à l'oreille de Waldemar Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le rôle de Mogi Bayat est régulièrement pointé du doigt par les supporters du FC Nantes, et à juste titre. Le sulfureux agent belgo-iranien est du genre à mélanger les genres et à privilégier les joueurs de son porte-feuilles alors qu'il est le directeur sportif officieux des Canaris. Mais l'on vient d'apprendre qu'il n'était pas le seul homme à être écouté par Waldemar Kita dans la Maison Jaune.

En effet, il y avait aussi Tadeusz Fogiel. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s'agit d'un journaliste polonais décédé le 22 janvier à l'âge de 75 ans. Très connu dans son pays, il était proche d'Henryk Kasperczak, compatriote ayant notamment entraîné l'AS Saint-Etienne dans les années 80. Il en a également été le conseiller une décennie plus tard. Le plus intriguant, c'est que le site polonais sport.interia.pl assure que Fogiel était très proche de Waldemar Kita et que ce dernier l'avait d'ailleurs nommé au Conseil d'administration du FC Nantes ! Information ou fake news ? Le club des bords de l'Erdre n'a en tout cas pas communiqué sur le sujet...

22 stycznia po długiej chorobie zmarł w Paryżu Tadeusz Fogiel. Pasjonat sportu, menadżer polskich piłkarzy. Wieloletni korespondent „@przeglad". Msza pogrzebowa odbędzie się we wtorek 1 lutego 2022 roku, o 14:30 w kościele Saint-Pierre-Aux-Liens de Osny.

▶️https://t.co/CTVUeRVxx2 pic.twitter.com/pS1UcvkSv8 — Portal PolskiFR (@polskifrfr) February 1, 2022