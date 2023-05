FC Nantes : Mohamed sanctionné après son refus de jouer contre Toulouse

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les dernières journées du championnat de France sont souvent synonymes de polémiques, avec le port du flocage arc-en-ciel. On se souvient notamment de la polémique autour d’Idrissa Gueye l’an dernier qui refusait de porter ce flocage en raison de ses convictions religieuses. La même situation s’est reproduite ce week-end et la rencontre Nantes-Toulouse a été particulièrement marquée.

Sanction financière mais pas sportive

Au-delà des six joueurs de Toulouse qui se sont opposés au flocage ce week-end, Mostafa Mohamed n’a pas souhaité non plus jouer ce match. Le FC Nantes, en énorme difficulté pour le maintien a décidé en conséquence que l’Égyptien écoperait d’une sanction financière, mais pas sportive et qu’il serait donc disponible pour le match face à Montpellier samedi, comme l’a dévoilé l’Équipe

Le joueur a d’ailleurs adressé un message sur ses réseaux sociaux pour expliquer ce choix de ne pas jouer, assurant respecter tout le monde, mais ne pas pouvoir se plier aux règles en raison de sa religion qu’il honore avant tout.