FC Nantes : Mollet de retour dans le groupe pour Lorient

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Demain à 17h se disputera un derby très important entre Lorient et Nantes, deux équipes luttant pour leur maintien, comptant le même nombre de points et la même différence de buts. Les Canaris sont 16es et barragistes alors que les Merlus sont 15es. Ce sera malheur au vaincu. Pour cette affiche au Moustoir, Jocelyn Gourvennec a notamment convoqué Florent Mollet. Le milieu offensif a été écarté lors des deux derniers matches (à Toulouse, 2-1, et contre le PSG, 0-2) en raison d'un comportement déplacé à l'entraînement. En revanche, toujours pas de Kader Bamba.

Mollet est de retour

Gardiens : Descamps, Lafont, Petric.

Défenseurs : Castelletto, Cömert, Cozza, Duverne, Pallois, Zézé.

Milieux : Boutsingkham, Chirivella, Douglas Augusto, Mollet, Moutoussamy, Sissoko.

Attaquants : Abline, Coco, Kadewere, Mahamoud, Mohamed, Simon, Traoré.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Le groupe convoqué 🆚 Lorient. pic.twitter.com/0Iy5O4o8Zn — FC Nantes (@FCNantes) February 23, 2024

Podcast Men's Up Life