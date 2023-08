FC Nantes : Aristouy a déjà séduit une recrue hivernale

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Dans un entretien à Ouest-France, mercredi, Florent Mollet est revenu sur ses six premiers mois difficiles au FC Nantes. « Je me posais beaucoup de questions sur moi », a-t-il confié. Avant de se montrer optimiste pour la saison à venir et de dire tout le bien qu'il pense de son coach, Pierre Aristouy. « C’est un coach qui aime faire jouer ses équipes. Il va mettre des choses en place. Il a une approche du foot moderne. C’est un schéma dans lequel je peux m’épanouir », a souligné l’ancien Montpelliérain.

« Pierre Aristouy aime les vrais footballeurs. On est sur un beau projet »

Avant d'ajouter... « Si on arrive à mettre en place ce qu’il veut, on va prendre du plaisir et en donner. Il peut y avoir de très belles surprises. Pierre Aristouy aime les vrais footballeurs. On est sur un beau projet mis en place par le coach et le staff. La chose qui me saute aux yeux et me plaît c’est que le coach participe presque aux séances. Il est avec nous au centre du terrain, il n’est pas sur un côté. Avec ses gestes et ses déplacements, il donne des consignes en même temps. C’est très agréable, ça nous plaît. »

Podcast Men's Up Life