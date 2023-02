FC Nantes : Mollet et Delort dénoncent un arbitrage pro-Juventus

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Si le FC Nantes a globalement été surclassé par la Juventus Turin et Angel Di Maria jeudi à l'occasion du barrage retour de la Ligue Europa (0-3), les Canaris ont aussi eu à faire face à un arbitrage très partisan de l'espagnol José Maria Sanchez.

« L'arbitre ? On ne l'a pas senti juste »

Sans pour autant se chercher d'excuses, plusieurs joueurs d'Antoine Kombouaré ont noté des décisions douteuses … Et pas seulement sur l'exclusion de Nicolas Pallois. « Sur la double confrontation il ne siffle pas énormément pour nous, beaucoup pour eux. On connaît le football, on était la petite équipe. Sur certaines situations on ne l’a pas senti avec nous, on ne l’a pas senti juste, mais on ne va pas tout remettre sur l’arbitrage », a notamment noté Florent Mollet.

Une analyse partagée par Andy Delort, qui a pris énormément de coups des défenseurs turinois avec la mansuétude de l'arbitre : « C’est vrai que c’était compliqué. Devant, il y a eu quelques fois des moments où je saute à la tête, il y a des coups… Après, contre les équipes comme ça, les grandes équipes sont peut-être avantagées ».

Une chose est certaine : ce n'est pas l'arbitrage de José Maria Sanchez à la Beaujoire qui éteindra le mythe d'une Juve trop souvent favorisée par les arbitres....