FC Nantes : Mollet fait une promesse aux supporters avant l'OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes s'est incliné ce dimanche contre Brest (0-2) dans un stade de la Beaujoire qui a rendu un bel hommage à Maxime, le supporter décédé le 2 décembre dernier avant le coup d'envoi du match contre Nice.

"On va essayer d'aller gagner à Lyon"

Au micro du diffuseur, Florent Mollet n'a pas caché sa déception. "Les Brestois n'ont pas été impressionnants, il y a plus impressionnants qu'eux mais ils respectent bien les consignes de leur coach, ils ont mérité leur victoire, a commenté le milieu de terrain. En première mi-temps on a été assez cohérents mais on a manqué de finition, et en deuxième Brest mérite sa victoire." Et à lui d'ajouter... "C'est dommage. On voulait gagner pour notre supporter, et pour tous les supporters. Maintenant on va essayer d'aller gagner à Lyon."

🗣 @MOLLETFlorent : "C'est une équipe qui maitrise bien son sujet mais ce n'est pas une équipe qui est impressionnante."#FCNSB29 pic.twitter.com/i6n4Nf75t3 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 17, 2023

Podcast Men's Up Life