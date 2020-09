FC Nantes : Monaco, les absents, le départ de Youan... Gourcuff se confie

Sur les absents

« Les tests Covid-19 sont tous négatifs cette semaine. En revanche, Marcus Coco ne sera pas apte pour dimanche, rien de grave mais juste un problème de cicatrisation. Anthony Limbombe et Charly Jan poursuivent leur réhabilitation (…) La suspension de deux matchs + un avec sursis d'Imran Louza est disproportionnée. Mais on se plie aux décisions ».

Sur le départ d'Elie Youan

« Les joueurs doivent jouer. S'il n'y a pas assez d'ouverture, le prêt est une option intéressante. On a vu le bénéfice qu'on a tiré avec celui de Randal Kolo-Muani la saison passée ».

Sur l'AS Monaco

« À Monaco, il faudra réitérer la même performance de percussion, de tranchant dans notre jeu que celle face à Nîmes ».

Sur la patte du FCN

« Cette saison, on aspire à davantage de tranchant, d'efficacité et de maîtrise. Les modifications dans l'effectif qui se font par touches donnent un effectif différent et qui va plus dans le sens de l'efficacité ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes et de France Bleu.