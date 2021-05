FC Nantes - Montpellier (1-2) : Kombouaré secoue ses troupes avant les barrages

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Battu ce dimanche par Montpellier (2-1), pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes, qui avait les cartes en mains pour son maintien, devra finalement disputer les barrages contre Toulouse, les 27 et 30 mai.

Après cette désillusion, le coach nantais, Antoine Kombouaré, a tenu à remotiver ses joueurs en vue de la double confrontation face au Téfécé. "Ca ne s'est pas passé comme prévu. On voulait gagner, on a pas fait ce qu'il fallait. (...) Il faut repartir au combat pour jouer ces barrages. Je n'occulte pas ce qu'on a fait avant avec ces quatre résultats fantastiques qui nous permettent d'en être là. Maintenant, c'est une autre histoire. Il y a la déception ce soir, mais ils ont connu des déceptions dans la saison. On se retrouve demain pour discuter et se préparer à ce match jeudi. Ce qui est important, c'est notre capacité à rebondir. On se remet au boulot", a confié le Kanak devant la presse.

