FC Nantes - Montpellier : Aristouy fait une annonce inquiétante et donne des nouvelles de Delort

Une défaite très difficile de plus pour le FC Nantes. En pleine crise sportive, le club de la Loire-Atlantique s’est encore incliné sur sa pelouse face au MHSC. Après la rencontre, Pierre Aristouy, le coach nantais, n’a pas caché son inquiétude en conférence de presse.

« Ce n'est pas du désarroi ou une sensation d'abandon, c'est de la déception, une prise de conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a une fragilité, une fébrilité mentale qui nous fait déjouer. On manque de confiance, de spontanéité, pour s'engager totalement et être précis dans ce qu'on entreprend », a-t-il d’abord expliqué comme le rapporte RMC Sport.

« On a plutôt bien démarré le match, on manque un peu d'impact et de précision dans les derniers gestes. On ne fait pas mal à l'adversaire. Il n'y a pas assez de dépassements de fonctions et nos attaquants ne font pas assez de courses à haute intensité. Malheureusement dans ce genre de situation, le moindre faux pas, le moindre grain de sable, change complètement le visage d'une équipe », a reconnu l’entraîneur des Canaris.

Des nouvelles de Delort

Sorti blessé en tout début de match, Pierre Aristouy a donné des nouvelles de son buteur, Andy Delort. « Il s’est fait mal derrière la cuisse, à l’ischio. Il faudra voir les examens. C’est un claquage. Une lésion musculaire, c’est rarement très bon signe », a regretté le Nantais. Encore une mauvaise soirée pour Nantes…