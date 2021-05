Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Sur sa dernière avec le MHSC à la Beaujoire

« Oui, ça me permet de rester sur place après le match (rires). Ma femme s’occupe du déménagement. Ce sont les aléas du calendrier. C’est comme ça. On va aborder ce rendez-vous comme tous ceux disputés jusqu’ici. On joue tous les matches pour les remporter. J’ai envie de gagner ».

Sur sa volonté d'être sérieux

« Eh bien, je n’ai pas d’émotion… Nantes, ça restera le club qui m’a marqué. J’ai été formé là-bas, j’ai coaché là-bas. C’est un match important pour eux parce que s’ils perdent, ils joueront les barrages. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer sur ces matches couperets. On va jouer crânement notre jeu pour l’emporter parce qu’on ne veut pas tricher. Et fausser le championnat. D’autres équipes sont à la lutte avec Nantes (…) Moi, je n’ai jamais fait de magouille, ce n’est pas aujourd’hui que ça va commencer. On va jouer notre jeu ».

Sur son amitié pour Kombouaré

« M’étant fait vacciner mercredi – j’ai eu le coronavirus en octobre -, je ferai quand même un petit bisou avant-match à Antoine. Avec un masque. Je ne suis pas surpris par ses bons résultats. Il a fait du bon boulot, a su remettre les joueurs sur de bons rails. Il a trouvé les bons mots et la bonne formule ».

Sa petite pique à Kita

« La 2 CV devant la Ferrari ? Oui mais ça, c’est… C’est pour ça qu’il faut rester modeste dans la vie. Il faut rester humble ».