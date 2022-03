FC Nantes – Montpellier : les quatre raisons de la victoire Nantaise

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Une solide prestation défensive

Les canaris ont effectué une très bonne prestation défensive. Les hommes de Kombouaré ont bien neutralisé les offensives Montpelliéraines et sont parvenus à garder leur cage inviolée. En 90 minutes, ils n’ont concédé que six tirs montpelliérains dont seulement un a été cadré. Insuffisant pour battre le très serein Alban Lafont qui aura passé un match plutôt tranquille.

Une animation offensive intéressante

16. C’est le nombre pas de tirs tentés par les joueurs nantais. Ils auraient pu ouvrir le score beaucoup plus tôt, mais des mésententes entre coéquipiers et la barre qui a repoussé la frappe de Simon ont retardé l’échéance. C’est finalement Kolo Muani qui s’est transformé en sauveur du people canari pour inscrire le premier but de la rencontre à la 69ème minute. Geubbels s’est ensuite chargé d’achever les Montpelliérains en toute fin de match.

Des entrées décisives

Antoine Kombouaré a réalisé son premier changement un peu après l’heure de jeu. Dans les toutes dernières minutes du match, l’ancien coach du PSG a eu le nez creux et a fait entrer le jeune attaquant Geubbels. Deux minutes après son entrée en jeu, ce dernier a inscrit le second but de son équipe qui a mis fin aux espoirs des joueurs du MHSC.

Une connexion Kolo Munai–Blas de gala

Le succès des Nantais est grandement dû à la connexion entre Ludovic Blas et son coéquipier Kolo Muani. Les deux hommes se sont cherché tout le match et ont fini par se trouver, à la 69ème minute pour l’ouverture du score. Chacun d’eux à dominer son secteur de jeu durant les minutes qu’ils ont jouées.