FC Nantes : Moses Simon assume son démarrage compliqué

Révélation de la saison passée au FC Nantes (9 buts), Moses Simon a un peu de mal à remettre la machine en route cet été. Surtout depuis son transfert définitif en provenance de Levante. Lancé en conférence de presse sur son coup de mou, le Nigérian est lucide.

« Je ne dois pas chercher absolument les statistiques »

« À Monaco, ça a été dur pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers. On doit l'accepter et travailler sur les difficultés que l'on a eues. La saison dernière a été très bonne pour moi, j'espère que celle-ci sera encore meilleure parce que mon objectif est toujours de m'améliorer. Mais le plus important est l'équipe », a-t-il martelé.

Pour autant, hors de question d'avoir le moral dans les chaussettes : « Le fait de ne pas avoir encore marqué ne me fait pas douter, mais forcément, c'est mon travail de marquer et délivrer des passes. Mais je ne dois pas chercher absolument les statistiques pour y arriver ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes.