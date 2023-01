FC Nantes : Mostafa Mohamed déclare sa flamme aux supporters des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Prêté par Galatasaray, Mostafa Mohamed est arrivé cet été au FC Nantes ! L’Égyptien semble se plaire dans le club de la Loire-Atlantique. L’homme de 25 ans n’a pas hésité à déclarer sa flamme à Nantes et aux supporteurs du FCN dans un entretien accordé au média des Canaris.

« Nantes est une ville avec beaucoup de tranquillité et j’aime ça. Lorsque je me promène dans la rue, on ne me dérange pas et on me laisse me promener en famille. Après, ce n’est pas possible de comparer avec des villes comme Le Caire (plus de 21 millions d’habitants) et Istanbul (près de 16 millions d’habitants). Mais Nantes est une ville où il fait bon vivre. », a d’abord déclaré l’avant-centre.

« Leur soutien (des supporteurs) à chaque match est toujours un vrai plus pour l’équipe et il nous permet de nous surpasser. À l’occasion du dernier match face à Auxerre, l’absence des ultras s’est fait ressentir. Un match de foot n’a pas la même saveur sans eux. Alors pour ça, merci et on compte sur tout notre public pour continuer à nous encourager sur la deuxième partie de saison ! », a-t-il confié.

Vers un achat ?

Mostafa Mohamed a réalisé 27 matchs avec les Canaris pour un total de 8 buts toutes compétitions confondues. Des performances qui pourraient pousser les dirigeants nantais à tenter de recruter l’ancien de Zamalek qui est en contrat avec le club turc jusqu’en juin 2025. Évalué à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt, les Canaris devront cependant se montrer convaincant pour recruter le joueur.