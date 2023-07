FC Nantes : Mostafa Mohamed enterre la polémique et fait une déclaration aux supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Mostafa Mohamed (25 ans) ne s’est pas caché derrière son petit doigt. Interrogé dans L’Équipe, l’attaquant du FC Nantes est revenu sur la polémique qui l’avait frappé le 14 mai pour avoir refusé de porter à Toulouse (0-0) le maillot floqué aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie.

« Pour moi, la page est tournée »

« Le club a déjà communiqué à ce propos, je n’ai aucunement l’envie de revenir dessus. C’était au-delà de mes capacités, j’avais le sentiment d’abandonner un peu l’équipe à ce moment-là. Mais je respecte tout le monde, c’est d’ailleurs pour cette raison que je joue encore en faveur de Nantes. Pour moi, la page est tournée », a-t-il clarifié. Mohamed a profité de l’aubaine pour envoyer une déclaration enflammée aux supporters du FC Nantes pour leur soutien à ce moment précis. « Certainement qu’ils ont compris, un peu, mon point de vue. Que je suis respectueux des gens et ils me respectent en retour, a-t-il ajouté. C’est vraiment un grand public, chaleureux. Si je pouvais jouer les 34 journées de L1 à La Beaujoire, je ne dirais pas non. L’ambiance est folle, je kiffe. »

