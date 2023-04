FC Nantes : Mostafa Mohamed parmi les fortes têtes de Ligue 1

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Si le FC Nantes est désormais dans une situation un peu tendue dans la course au maintien, les Canaris peuvent néanmoins compter sur un attaquant en forme actuellement : Mostafa Mohamed. Buteur contre Monaco et Auxerre sur les deux derniers matchs, l'Egyptien – qui aura été le meilleur Nantais dimanche dernier à l'Abbé Deschamps (défaite 1-2) – peut se targuer d'une qualité rare en Ligue 1.

Seul Embolo fait mieux que l'attaquant nantais

Non seulement l'attaquant prêté par Galatasaray est le meilleur buteur de l'Hexagone en sortie de banc (5 buts) mais c'est aussi l'un des joueurs de tête les plus efficaces de notre championnat. But ! Football Club s'est en effet penché sur la répartition des buts de tous les attaquants de Ligue 1 et il en ressort que Mostafa Mohamed est, avec 5 buts de la tête toutes compétitions confondues (sur ses 11 réalisations), le deuxième buteur dans l'exercice.

C'est simple : seul l'attaquant suisse de l'AS Monaco Breel Embolo est plus efficace dans les airs avec 6 buts. Dans ce classement, Mostafa Mohamed partage la deuxième place avec l'attaquant du Stade Brestois Jérémy Le Douaron (5 de ses 8 buts l'ont été de la tête!). Le Pharaon devance un trio composé de Loïs Openda (RC Lens), Habib Diallo (RC Strasbourg) et Martin Terrier (Stade Rennais), trois trois à 4 réalisations TTC.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Auteur de cinq de ses 11 buts toutes compétitions confondues de la tête, Mostafa Mohamed (FC Nantes) est l'un des meilleurs joueurs de tête de toute la Ligue 1. C'est simple : seul Breel Embolo (AS Monaco) est plus efficace que lui dans le domaine.

Alexandre Corboz

Rédacteur