FC Nantes : Mostafa Mohamed risque gros après le derby face au Stade Rennais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La scène a fait le tour des réseaux sociaux dimanche soir. Agacé d’une nouvelle décision de l’arbitre du 100ème derby Ruddy Buquet, Mostafa Mohamed a perdu ses nerfs, collant son visage devant le référé pour lui crier dessus au moment où ce dernier brandissait son second carton jaune synonyme d’exclusion.

Très énervé après avoir été sanctionné d’un deuxième avertissement pour contestation après avoir glané une première biscotte sur un coup-franc rennais quelques minutes plus tôt, l’Egyptien a ensuite tenté d’aller voir l’arbitre dans son vestiaire pour s’excuser de son attitude après la rencontre.

Dans le pire des cas, Mohamed risque 7 matchs !

Il faut dire que son coup de sang pourrait lui coûter cher. Si, normalement, un double carton jaune pour contestation ne vaut pas plus d’un match de suspension, tout dépend désormais de la teneur du rapport de Ruddy Buquet et des mots employés par Mohamed.

Soit l’incident n’est pas notifié et la sanction sera clémente (1 match), soit l’action est qualifié de « comportement blessant » à l’égard d’un officiel (2 matchs), soit l’affaire rentre dans la catégorie « comportement grossier / injurieux » (4 matchs), soit, dans le cas le plus extrême, l’arbitre considère qu’il s’agit d’un « comportement intimidant / menaçant » (7 matchs) et là on ne reverra pas Mostafa Mohamed avant décembre. Réponse de la Commission de discipline ce mercredi même si on peut sans doute écarter la dernière option…

Podcast Men's Up Life