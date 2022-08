FC Nantes : Moussa Sissoko blessé, sa présence pour la Ligue Europa déjà menacée !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

En effet, Moussa Sissoko s'est blessé à la cuisse hier lors du dernier entraînement à la Jonelière. D'après Ouest-France, l'ancien joueur de Watford et international tricolore souffre d’une blessure aux ischios et sa blessure pourrait durer plusieurs semaines.

« Son indisponibilité n’a pas encore été évaluée, mais on redoute une absence pour le coup d’envoi de la campagne européenne, le 8 septembre. D’ici là, le FC Nantes doit se déplacer à Marseille et Strasbourg, recevoir Toulouse et le PSG », rapporte Jean-Marcel Boudard.