FC Nantes : Moussa Sissoko chasse les polémiques sur le ramadan

Si, avant la demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'OL (1-0), les Canaris ont été secoué par l'épisode Jaouen Hadjam, écarté par Antoine Kombouaré pour son refus de casser le jeûne du Ramadan, la polémique n'a guère rebondi depuis. Ce vendredi, en conférence de presse, la question est revenue sur le tapis. Posée à Moussa Sissoko, le joueur de confession musulmane le plus connu de l'effectif.

« Durant les jours de matchs, j'avais l'habitude de ne pas le faire »

L'ancien international tricolore et Champion du Monde 2018 a chassé toute polémique : « Je n’ai pas besoin d’avoir des débats autour de ça. Depuis que j’ai commencé le football, j’ai toujours fait le ramadan et tout s’est toujours bien passé. Je n’ai pas eu de soucis en particulier. Le coach a eu un discours. Il a tord ou il a raison je ne sais pas mais c’est lui le boss. Il a pris ses décisions et voilà on ne peut pas aller à l’encontre. Mais de toute façon, ce n’est pas nouveau pour moi. Durant les jours de matchs j’avais l’habitude de ne pas le faire (le jeûne du Ramadan, NDLR) », a glissé Moussa Sissoko dans des propos retranscrits par Tribune Nantaise.

Egalement lancé sur le cas de Christophe Galtier, le coach du PSG accusé de racisme dans un courriel envoyé par Julien Fournier à Inéos et qui a fuité dans les médias, l'ex joueur de Tottenham a gardé beaucoup de réserves : « C’est un coach que j’apprécie mais je connais rien de sa vie. Je n’ai jamais travaillé avec lui. Est-ce que c’est vrai est-ce que c’est faux ? Honnêtement je ne pourrai pas vous le dire ».

