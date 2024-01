FC Nantes : Moussa Sissoko, l'entretien qui a tout changé

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Certes, ce n'était qu'un 32e de finale de Coupe de France. Et face à une formation de Ligue 2, de surcroît. Il n'empêche : le milieu de terrain Moussa Sissoko a réalisé une prestation XXL vendredi dernier avec le FC Nantes face à Pau en Coupe de France. Une sacrée bonne nouvelle pour le groupe de Jocelyn Gourvennec et pour les supporters des Canaris, qui n'ont que trop peu souvent vu le joueur à son aise depuis son arrivée il y a un an et demi.

Gourvennec a tout changé

Selon le quotidien l'Equipe, c'est le changement d'entraîneur au sein du FC Nantes qui a rebattu les cartes pour l'ancien international. Sur le banc de touche avec Aristouy, Sissoko revit avec Gourvennec. Explication de ce dernier : "depuis un mois, une discussion, c'est reparti. Moussa a besoin de ressentir cette confiance, c'est un garçon très calme, qui a beaucoup d'influence sur ses partenaires."

Et le joueur, qu'en pense-t-il ? "Le coach m'a dit qu'il connaissait ma carrière, qu'il comptait sur moi. Après, bien sûr, c'est à moi de répondre sur le terrain. Dès son premier match contre Nice, il m'a fait jouer, ça s'est bien passé. Voilà. Avec l'expérience que j'ai, il attend certaines choses de moi au niveau de l'équipe. J'ai ce rôle-là du fait de mon expérience. C'est un rôle qui me va bien, qui me correspond, ce n'est pas quelque chose de forcé."

