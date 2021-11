FC Nantes : Moutoussamy espère que les Canaris auront retenu la leçon du PSG face au LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Les Nantais ont une revanche à prendre sur eux-mêmes. Défaits du PSG lors du dernier match (3-1), les hommes d’Antoine Kombouaré auront tout intérêt de rebondir à Lille samedi (17 H) pour la 15e journée de Ligue 1. Samuel Moutoussamy, couteau suisse au milieu chez les Canaris arrivé en provenance de l’OL en 2016, espère de tout cœur que lui et les siens auront retenu la leçon du PSG. « On était en avantage numérique, on avait fait le plus dur en revenant à leur hauteur avant de céder, » a-t-il déclaré face aux médias ce midi.

Un scénario terrible qui reste en travers de la gorge

Le scénario face à Paris est au cœur de ses regrets. « Le plus dur à accepter, oui, c'est le scenario. Si on est mené de trois buts à la pause, il n'y a rien à dire et la suite du match est complètement différente. Là, on arrive à rester au contact avec seulement un but de retard. Ils sont réduits à dix, on revient au score et on avait vraiment cette sensation qu'on pouvait passer devant. Finalement, il y a cette fin de match et ces deux buts. »

Mais le natif de Paris préfère a préféré avoir un dernier mot optimiste à deux jours du déplacement à Lille. « Je pense qu'il va falloir faire preuve de réalisme. À Paris, on n'a pas su mettre toutes nos occasions au fond et c'est aussi ce qu'il a pu manquer. Là, si on défend ensemble de la même manière que samedi dernier et qu'on arrive à trouver la faille, on arrivera à attraper un résultat positif, » a-t-il conclu.