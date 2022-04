FC Nantes : Moutoussamy fait une demande à ses coéquipiers avant le RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes se rapproche de plus en plus de la finale de la Coupe de France. Avant cela, il reste encore plusieurs journées de championnat à disputer. Après une victoire contre les Girondins de Bordeaux, les hommes de Kombouaré veulent enchainer contre le RC Lens, le week-end prochain. Avant ce match important pour l’Europe, Moutoussamy fait passer un message à ses partenaires.

Sur le site du club, il s’est exprimé sur la rencontre à venir : « Défensivement, il faut qu’on soit plus rigoureux. Cela fait quelques matches où l’on est moins bon. On fait des petites erreurs, des petits détails qui nous font défaut. On a des choses à travailler, on va se focaliser là-dessus. On va se préparer pour Lens et préparer au mieux la finale de Coupe de France. »

Jusqu’au bout ! ⚡⚡⚡



Victoire difficile mais importante, merci à tous pour le soutien 💛💚#FCNFCGB pic.twitter.com/YNB8knB6jF — Moutouss🇨🇩 (@S_Moutoussamy) April 24, 2022

Pour résumer Le FC Nantes va affronter le RC Lens, lors de la 35ème journée de Ligue 1. Avant ce match, Moutoussamy fait une requête à ses coéquipiers. Le milieu de terrain évoque la rigueur défensive de son équipe qui doit être meilleure.

Adam Duarte

Rédacteur